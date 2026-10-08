Gratis bloembollen voor je tuintegels in Heeze

Op zaterdag 17 oktober kun je bij Welkoop in Heeze gratis tuintegels inleveren in ruil voor een pakket met bloembollen. Het najaar is de ideale tijd om deze inheemse bollen te planten.

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Bij Welkoop Heeze kun je op zaterdag 17 oktober tuintegels inleveren en krijg je daarvoor bloembollen terug. Deze actie is bedoeld om meer groen in tuinen te brengen en helpt tegelijkertijd bij het verbeteren van de biodiversiteit. Het najaar is namelijk het perfecte moment om bloembollen te planten.

Bloembollen leggen in de winter een basis onder de grond. Wanneer de temperatuur in het voorjaar stijgt, verschijnen de eerste groene scheuten. De bloemen bieden kleur en vormen een belangrijke voedselbron voor bijen en andere insecten die vroeg in het jaar nectar zoeken. Dit draagt bij aan het ecosysteem.

Voordelen van minder tegels

Het vervangen van tuintegels door planten heeft meerdere voordelen. Regenwater kan beter in de bodem zakken, wat handig is bij hevige regenval. Daarnaast zorgt meer groen voor verkoeling tijdens warme dagen en biedt het een leefomgeving voor dieren en insecten.

Zo doe je mee

Wip een of meerdere tegels uit je tuin en breng ze op zaterdag 17 oktober naar Welkoop Heeze. Bij aankomst meld je je eerst binnen. Je mag maximaal 6 m² tegels per huishouden inleveren. Daarna ontvang je een pakket met inheemse bloembollen.

De actie duurt van tien uur ’s ochtends tot vier uur ’s middags. Het is een goede gelegenheid om je tuin alvast klaar te maken voor een kleurrijk voorjaar.