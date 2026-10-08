Mantelzorgers in Heeze-Leende ontvangen waardering

Mantelzorgers in Heeze-Leende kunnen zich tot 31 oktober aanmelden voor de Mantelzorgwaardering 2026. De gemeente en het Steunpunt Mantelzorg willen hen daarmee bedanken voor hun inzet. Rond 10 november, de Dag van de Mantelzorg, worden de waarderingen uitgedeeld.

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Mantelzorgers zorgen vaak langdurig voor een familielid, vriend of buur die hulp nodig heeft. Om hen te steunen en te bedanken, organiseert de gemeente Heeze-Leende samen met het Steunpunt Mantelzorg een speciale waardering. Deze wordt uitgereikt rond de Dag van de Mantelzorg op 10 november.

Om in aanmerking te komen voor de Mantelzorgwaardering 2026, moeten mantelzorgers zich elk jaar opnieuw aanmelden bij het Steunpunt Mantelzorg. Registratie is nodig vóór 31 oktober. Mantelzorgers die al geregistreerd zijn, ontvangen automatisch de waardering.

Voordelen van registratie

Het aanmelden als mantelzorger heeft meer voordelen. Zo blijf je op de hoogte van allerlei activiteiten, zoals workshops en bijeenkomsten. Daarnaast val je onder de vrijwilligersverzekering van de gemeente. Soms zijn er ook uitjes speciaal voor mantelzorgers en degene voor wie zij zorgen.

De Dag van de Mantelzorg staat in het teken van waardering. Door het hele land worden op 10 november activiteiten georganiseerd om mantelzorgers in het zonnetje te zetten. Denk aan koffieochtenden, workshops en andere gezellige bijeenkomsten.

Ken je iemand die mantelzorg biedt maar nog niet geregistreerd is? Wijs diegene op de mogelijkheid om zich aan te melden. Het Steunpunt Mantelzorg Heeze-Leende informeert mantelzorgers over alle beschikbare ondersteuning en activiteiten.