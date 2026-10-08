Heeze organiseert markt voor energiebesparing

Op vrijdag 23 oktober 2026 vindt in Heeze de ‘Snap jij het nog?’-markt plaats. Tijdens deze avond in ’t Perron krijgen inwoners praktische tips over energiebesparing en verduurzaming van hun woning. Ook kunnen zij vragen stellen aan experts en medewerkers van de gemeente. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.

Gevonden voor jou

De markt in Heeze biedt inwoners een kans om meer te leren over onderwerpen zoals zonnepanelen, thuisbatterijen, warmtepompen en subsidies. Verschillende organisaties, waaronder SlimWonen en Opgewekt Heeze-Leende, zijn aanwezig om advies te geven. Ook medewerkers van de gemeente staan klaar om vragen te beantwoorden en uitleg te geven over toekomstige plannen.

Bezoekers kunnen met een kop koffie langs de kraampjes lopen en ontdekken welke mogelijkheden bij hun woning passen. Er is informatie beschikbaar over het einde van salderen, de voordelen van een thuisbatterij en de volgorde waarin je je huis kunt verduurzamen. Een directe beslissing is niet nodig; het doel is vooral om praktische tips te geven waar je thuis mee verder kunt.

Gemeentelijke plannen en toekomst

De gemeente Heeze-Leende zal tijdens de markt meer vertellen over haar plannen voor een toekomst zonder aardgas. Er wordt ingegaan op de mogelijkheid van een warmtenet en de gevolgen van het volle stroomnet voor woningen in de regio. Inwoners kunnen vragen stellen en horen wat deze plannen voor hun wijk en huis betekenen.

Naast informatie voor volwassenen is er ook aan kinderen gedacht. Zij kunnen deelnemen aan activiteiten zoals een autootje bouwen bij de Nerdy Derby of meedansen met de silent disco in de bibliotheek. Voor de silent disco is het nodig om een telefoon en oortjes mee te nemen.

Kans op extra subsidie

Bezoekers kunnen tijdens de avond een vragenblad invullen en inleveren, waarmee ze kans maken op 500 euro extra isolatiesubsidie. Deze prijs is beschikbaar voor alle inwoners van Heeze-Leende, ook als zij normaal niet in aanmerking komen voor de gemeentelijke subsidie of al eerder subsidie hebben aangevraagd. De winnaars worden op 30 oktober bekendgemaakt.

De markt vindt plaats op vrijdag 23 oktober 2026 van kwart over zeven tot half tien ’s avonds in ’t Perron aan de Schoolstraat 48 in Heeze. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Bezoekers kunnen de hele avond binnenlopen en vragen stellen aan de aanwezige experts.