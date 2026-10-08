Definitief ontwerp vernieuwbouw De Berkenschutse goedgekeurd

Het definitieve ontwerp voor de vernieuwbouw van onderwijsexpertisecentrum De Berkenschutse in Heeze-Leende is afgerond en goedgekeurd door het college van B&W. De plannen worden nu verder technisch uitgewerkt. De nieuwe school moet toekomstbestendig worden en beter aansluiten bij het gespecialiseerde onderwijs.

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De Berkenschutse, onderdeel van Kempenhaeghe, biedt gespecialiseerd onderwijs aan kinderen met complexe zorgbehoeften. Het huidige schoolgebouw, dat in verschillende perioden is gebouwd, voldoet niet meer aan de eisen van modern onderwijs. Door veroudering en tijdelijke uitbreidingen is het gebouw versnipperd geraakt.

Het college van B&W van Heeze-Leende heeft vorige week ingestemd met het definitieve ontwerp en de verdere technische uitwerking. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd. Ook binnen Kempenhaeghe worden de vervolgstappen voor besluitvorming gezet. De vernieuwbouw moet een plek bieden die beter aansluit bij de specifieke behoeften van de leerlingen en voldoen aan wettelijke eisen voor onderwijshuisvesting, klimaat en duurzaamheid.

Belangrijke bovenregionale functie

Met ongeveer 650 leerlingen is De Berkenschutse de grootste school binnen de gemeente Heeze-Leende. Het onderwijsexpertisecentrum vervult bovendien een bovenregionale rol voor gespecialiseerd onderwijs. De vernieuwbouw wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van 7,6 miljoen euro vanuit de Regiodeal ‘Thuis in Brainport’. Hiermee wordt geïnvesteerd in toekomstbestendige voorzieningen voor de regio.

Start in 2027

Na de afronding van de besluitvorming wordt het definitieve ontwerp verder uitgewerkt naar een technisch ontwerp. Ook worden voorbereidingen getroffen voor de uitvoering. De planning is dat de bouw in het eerste kwartaal van 2027 van start gaat. Daarmee zet Kempenhaeghe samen met de gemeente een belangrijke stap naar moderne huisvesting voor De Berkenschutse.