Just Us brengt vocale magie naar Veldhoven

Vocal Group Just Us viert haar veertigjarig jubileum met een bijzondere voorstelling in ’t Perron in Veldhoven. De groep, bekend om haar close harmony, neemt het publiek mee op een muzikale reis vol verrassingen. Het programma, genaamd Vocal Dynamics, blikt terug op het verleden en kijkt vooruit naar de toekomst.

Gevonden voor jou

Met slechts dertien stemmen en evenveel microfoons creëert Just Us een indrukwekkend muzikaal landschap. De groep, die al jarenlang een begrip is in Veldhoven en omstreken, staat bekend om haar loepzuivere a capella samenzang en kenmerkende close harmony. Tijdens korenfestivals in binnen- en buitenland heeft Just Us meerdere prijzen gewonnen.

Vocal Dynamics biedt een mix van stijlen, van klassiek tot pop en van folk tot big band. De voorstelling is zowel ingetogen als explosief en brengt een breed scala aan emoties. Naast de muzikale perfectie zorgt Just Us ook voor een visuele omlijsting met choreografie, stijlvolle kostuums en een vleugje humor.

Een feest van harmonie

Het jubileumprogramma van Just Us is een viering van zowel het rijke verleden als de toekomst. Enthousiasme en passie spatten van het podium af, waardoor het publiek wordt meegenomen op een onvergetelijke muzikale reis. De voorstelling in ’t Perron belooft een unieke beleving te worden, die je nog lang bijblijft.

Kaarten voor Vocal Dynamics zijn verkrijgbaar via de website van ’t Perron of aan de kassa.