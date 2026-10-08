Woningbouwkaart Heusden geeft overzicht bouwprojecten

De gemeente Heusden heeft een online woningbouwkaart gelanceerd. Hierop staan alle bouwprojecten vanaf vijf woningen die in ontwikkeling zijn. De kaart biedt informatie over het type woningen en de prijsklasse. Elk kwartaal wordt de kaart bijgewerkt.

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De nieuwe woningbouwkaart van Heusden geeft een actueel overzicht van bouwprojecten binnen de gemeente. Het gaat om plannen die nog in de studiefase zitten, projecten die worden voorbereid en woningen die al in aanbouw zijn. De kaart is bedoeld om inwoners en geïnteresseerden inzicht te geven in de groei van de gemeente.

Van projecten die verder in ontwikkeling zijn, staat extra informatie op de kaart. Zo kun je zien hoeveel woningen er komen, of het om huur- of koopwoningen gaat en wat de prijsklasse is. Bij sommige projecten is ook te zien voor welke doelgroep de huizen bedoeld zijn en welke ontwikkelaar erbij betrokken is.

Filters komen eraan

De woningbouwkaart wordt elk kwartaal bijgewerkt, zodat de informatie actueel blijft. Daarnaast werkt de gemeente aan een uitbreiding: binnenkort kun je filters gebruiken om eenvoudiger specifieke projecten of details op de kaart te vinden. Voor inschrijving of meer informatie over de woningen moet je contact opnemen met de ontwikkelaars zelf.

De woningbouwkaart is nu toegankelijk voor iedereen en laat zien hoe hard Heusden groeit. Met de vele nieuwe woningen wil de gemeente inspelen op de toenemende vraag naar woonruimte.