Eerste Uniek Sporten certificaten uitgereikt in Heusden

Drie sportclubs in Heusden hebben de eerste Uniek Sporten certificaten ontvangen. De Vlijmense Wandelbende, Demolition Line-Dancers en Total Fit kregen vrijdag het keurmerk van wethouder van Esch. Het certificaat toont aan dat hun sportaanbod toegankelijk is voor mensen met een beperking.

Gevonden voor jou

Het Uniek Sporten certificaat is bedoeld om sportverenigingen te stimuleren drempels weg te nemen voor mensen met een aandoening of handicap. Het keurmerk maakt bovendien duidelijk bij welke clubs sporters met een beperking terechtkunnen. De gemeente Heusden wil op deze manier aangepast sporten meer onder de aandacht brengen.

De drie clubs die het certificaat ontvingen hebben al veel ervaring met aangepast sporten. Zo werd de Vlijmense Wandelbende net voor de coronacrisis opgericht door twee inwoners met een chronische ziekte. Inmiddels is het een gezellige club waar iedereen welkom is, ongeacht leeftijd of loopsnelheid. Wekelijks trekken zeven groepen eropuit voor een rondje door de gemeente, en maandelijks wordt er een lange afstand gewandeld.

Dansen met plezier

De Demolition Line-Dancers bestaan bijna dertig jaar en richten zich op mensen met een verstandelijke beperking. De dansgroep heeft meer dan dertig leden, variërend in leeftijd van twintig tot zeventig-plus. Vrijwilligers ondersteunen de club, die regelmatig optredens verzorgt. De nadruk ligt op plezier maken en samen bewegen.

Bij Total Fit vinden mensen met een beperking een veilige plek om te sporten. Zo biedt de club een speciale groep voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), waarbij de omgeving zo prikkelvrij mogelijk is. Daarnaast is er een groep voor COPD-patiënten. Total Fit werkt vraaggericht en zoekt altijd naar manieren om sporten mogelijk te maken, afgestemd op de behoeften van de deelnemers.

De gemeente hoopt dat het initiatief andere sportclubs inspireert om hun aanbod ook toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Volgens Uniek Sporten is juist deze doelgroep vaak minder actief dan mensen zonder beperking.