Woningbouwplannen in Laarbeek komen dichterbij

Twee grote woningbouwprojecten in Aarle-Rixtel en Lieshout zijn een stap dichterbij. Het college van B&W heeft de uitgangspunten voor de gebieden Schevelingen en Borgakker vastgesteld. Als de gemeenteraad op 12 november instemt met extra voorbereidingskredieten, kan de verdere uitwerking starten.

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De gemeente Laarbeek werkt aan woningbouwprojecten in de gebieden Schevelingen in Aarle-Rixtel en Borgakker in Lieshout. Het college van B&W heeft de plannen verder uitgewerkt en de ambities en randvoorwaarden vastgesteld. Zo is bepaald hoeveel woningen er komen en hoeveel daarvan betaalbaar moeten zijn.

Voor Schevelingen, een gebied van bijna 20 hectare aan de zuidzijde van de Bosscheweg, worden 400 tot 550 woningen gepland. Minimaal tweederde daarvan moet betaalbaar zijn voor mensen met lagere en gemiddelde inkomens. Bij elke woning komt minstens 75 vierkante meter openbaar groen. Voor de ontsluiting van het gebied wordt gedacht aan een verkeersaansluiting bij het kruispunt Bosscheweg-Helmondseweg of direct op de Helmondseweg.

Plannen voor Borgakker

In Borgakker, aan de westkant van Lieshout, wordt gewerkt aan een combinatie van woningbouw en natuurontwikkeling. Van de 37 hectare is 11 hectare bedoeld voor natuur. Op de overige 26 hectare komen 600 tot 750 woningen, waarvan tweederde betaalbaar moet zijn. Ook hier is minimaal 75 vierkante meter openbaar groen per woning vereist. De gemeente wil de wijk niet ontsluiten via omliggende straten zoals Hopveld en Vogelenzang, maar geeft de voorkeur aan een directe aansluiting op de Sonseweg.

Volgende stap: gebiedsvisies

De volgende fase van het project is het opstellen van gebiedsvisies. Hierin wordt uitgewerkt waar woningen, groen en voorzieningen komen. Als de gemeenteraad op 12 november akkoord gaat met de uitbreiding van de voorbereidingskredieten, kan begin 2027 een bureau aan de slag met de verdere invulling. Dit bureau zal ook input ophalen bij omwonenden en betrokkenen uit de dorpen.