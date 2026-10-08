Op woensdag 4 november organiseert de gemeente Heeze-Leende het Sportcafé Sociale Veiligheid in Valkenswaard. De avond biedt praktische tips om grensoverschrijdend gedrag binnen verenigingen te voorkomen.

Gevonden voor jou

Het Sportcafé Sociale Veiligheid is bedoeld voor bestuurders, trainers, vrijwilligers en andere betrokkenen bij verenigingen. Tijdens deze interactieve bijeenkomst deelt NOC*NSF de 4 V's voor veiligheid, met handvatten om een veilige omgeving binnen verenigingen te waarborgen.

De avond vindt plaats in het Oude Wandelpark aan de Eindhovenseweg 264 in Valkenswaard. De inloop is vanaf zeven uur ’s avonds, waarna het programma om kwart over zeven van start gaat. Het doel is om verenigingen te helpen een sociaal veilige plek te creëren waar iedereen zich prettig voelt.

Voor alle verenigingen

Hoewel sportverenigingen centraal staan, zijn ook andere soorten verenigingen van harte welkom. Het Sportcafé richt zich op iedereen die actief bijdraagt aan het verenigingsleven en wil leren hoe grensoverschrijdend gedrag kan worden voorkomen.

Aanmelding noodzakelijk

Er is nog een minimum aantal aanmeldingen nodig om het evenement door te laten gaan. Aanmelden kan via de website van de organisatie. Iedereen die betrokken is bij een vereniging wordt aangemoedigd om deel te nemen en anderen uit te nodigen.