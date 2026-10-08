Someren scoort hoog op leefbaarheid en veiligheid

In Someren is de leefbaarheid gemiddeld beoordeeld met een 7,9 en veiligheid met een 7,8. Dit blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2025, waaraan 388 inwoners hebben deelgenomen.

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De resultaten van de Veiligheidsmonitor laten zien dat inwoners van Someren hun buurt positief waarderen. Het onderzoek, dat eind vorig jaar is uitgevoerd, geeft inzicht in hoe de bevolking de leefbaarheid en veiligheid ervaart. De scores zijn vergelijkbaar met die van vier jaar geleden.

Uit de enquête blijkt dat bewoners vooral aandacht vragen voor te hard rijden, parkeerproblemen en hondenpoep. Deze punten worden meegenomen in de analyse voor het nieuwe veiligheidsbeleid van de gemeente.

De Veiligheidsmonitor wordt elke vier jaar uitgevoerd in Someren. Eind 2025 hebben 388 inwoners de vragenlijst ingevuld. Hun input is belangrijk voor het verbeteren van de leefomgeving.

De gemeente Someren bedankt de deelnemers voor hun bijdrage aan het onderzoek. De volledige resultaten worden gebruikt om het veiligheidsbeleid verder vorm te geven.