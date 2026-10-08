Vrijwilligers bestrijden Aziatische hoornaar in Moerdijk

In Moerdijk worden nesten van de Aziatische hoornaar actief opgespoord en verwijderd. Vrijwilligers werken hier dagelijks aan en inwoners kunnen helpen door verdachte nesten te melden.

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De Aziatische hoornaar is momenteel volop actief in de gemeente Moerdijk. Het seizoen bereikt zijn piek, wat betekent dat nesten drukbezocht zijn door nieuwe koninginnen die worden voorbereid op de winter. Vrijwilligers sporen de nesten op en zorgen voor de verwijdering ervan, zodat de verspreiding van deze exotische wesp beperkt blijft.

Hoornaars verdedigen hun nesten in deze periode fanatieker, waardoor ze agressief kunnen reageren bij verstoring. Dit gedrag neemt pas af vanaf half november, wanneer de meeste nieuwe koninginnen zijn uitgevlogen. Vooral lage nesten, die vaak onopvallend zijn en zich bijvoorbeeld in een haag of schuur bevinden, kunnen een groot risico vormen.

Verdachte nesten melden

Inwoners van Moerdijk wordt gevraagd alert te zijn op verdachte nesten. De gemeente biedt kosteloze verwijdering aan, zodat iedereen kan bijdragen aan het bestrijden van de Aziatische hoornaar. Nesten die hoog in bomen hangen of op andere plekken zijn gesignaleerd, kunnen direct worden gemeld via het online meldpunt.

Twijfel je of het om een nest van de Aziatische hoornaar gaat? Geef het alsnog door, zodat vrijwilligers het kunnen controleren. Door samen te werken blijft de impact van deze invasieve soort in Moerdijk beperkt.