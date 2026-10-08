Lezing over kunstmatige intelligentie in Heeze

Op donderdag 15 oktober organiseert Vrouwen van Nu een lezing over kunstmatige intelligentie in Dorpshuis ’t Perron in Heeze. Bezoekers krijgen uitleg over de mogelijkheden en risico’s van AI.

Gevonden voor jou

Kunstmatige intelligentie, ook wel AI genoemd, speelt een steeds grotere rol in het dagelijks leven. Tijdens de lezing in Heeze wordt aan de hand van herkenbare voorbeelden uitgelegd wat deze technologie kan. Denk bijvoorbeeld aan slimme zoekmachines, automatische aanbevelingen en programma’s die zelfstandig teksten of afbeeldingen maken.

Naast de kansen die AI biedt, komt ook de andere kant aan bod. Hoe betrouwbaar zijn de antwoorden van AI-programma’s? Wat gebeurt er met persoonlijke gegevens en welke invloed heeft kunstmatige intelligentie op de maatschappij? Deze onderwerpen worden uitgebreid besproken.

Interactieve bijeenkomst

De lezing heeft een interactieve opzet. Bezoekers kunnen niet alleen luisteren, maar ook vragen stellen en meedenken over de toepassingen en uitdagingen van AI. De bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen, ook zonder technische kennis.

Praktische details

De bovenzaal van Dorpshuis ’t Perron in Heeze opent om 19.30 uur. De lezing begint om 20.00 uur. Leden van Vrouwen van Nu betalen 6,50 euro entree, terwijl niet-leden 10 euro betalen. Beide bedragen zijn inclusief een drankje.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij Dorpshuis ’t Perron.