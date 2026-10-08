Ontdek de natuur tijdens paddenstoelenwandeling in Heeze

Op zondag 18 oktober organiseren IVN Heeze-Leende en IVN Asten-Someren een gratis paddenstoelenwandeling. De tocht vindt plaats in de bossen bij Crematorium Heeze, waar natuurgidsen jong en oud meenemen op ontdekkingstocht.

Gevonden voor jou

De herfst is het ideale moment om paddenstoelen te bewonderen. De bossen rond Heeze staan bekend om hun grote variatie aan soorten, die vooral tevoorschijn komen wanneer het vochtig en redelijk warm is. Tijdens de wandeling vertellen gidsen over de rol van paddenstoelen in de natuur.

Het gebied bij Crematorium Heeze biedt een perfecte locatie voor de tocht. Paddenstoelen spelen een belangrijke rol als opruimers van het bos. Ze breken dood hout en bladeren af, waardoor voedingsstoffen beschikbaar blijven voor bomen en planten. Sommige schimmels werken zelfs samen met bomen en helpen ze bij het opnemen van water en voeding.

Speciale aandacht voor kinderen

Voor kinderen is er een aparte wandeling die om 13.30 uur begint. De gidsen nemen de kleintjes mee op zoek naar paddenstoelen die soms verborgen zitten tussen bladeren en takken. Met een klein spiegeltje kunnen ze de onderkant van een paddenstoel bekijken zonder deze te plukken.

De wandeling voor volwassenen start om 14.00 uur. Beide groepen vertrekken vanaf de parkeerplaats bij Crematorium Heeze en duren ongeveer twee uur. Tijdens de tocht komen verschillende vormen, kleuren en eigenschappen van paddenstoelen aan bod.

Gratis deelname

Deelname is gratis en iedereen is welkom. Of je nu jong bent of oud, nieuwsgierig naar de natuur of gewoon een liefhebber van een mooie herfstwandeling, deze tocht biedt een bijzondere kans om de wereld van paddenstoelen te ontdekken.