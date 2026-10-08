Zonnepanelen leveren stroom voor kermis in Gilze

in Gilze en rijen

De kermis in Gilze heeft stroom gekregen van zonnepanelen op SporThuis Gilze. Met een slimme aansluiting is de opgewekte energie optimaal benut.

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Zonnepanelen op het dak van SporThuis Gilze hebben deze week niet alleen stroom geleverd aan de sporthal, maar ook aan de kermis in het dorp. Een speciaal aangelegde evenementenaansluiting zorgt ervoor dat de opgewekte energie slim verdeeld wordt.

Bij SporThuis zijn accupakketten aangesloten die de zonne-energie opslaan. Via deze accu’s wordt de stroom geleverd aan de kermis. Een energiemanagementsysteem zorgt ervoor dat zowel de sporthal als het evenement voldoende stroom krijgt.

Back-up niet nodig

Als extra zekerheid is een tijdelijke generator geplaatst. Deze back-up bleek echter niet nodig, omdat de zonnepanelen en accu’s voldoende energie hebben geleverd.

De slimme evenementenaansluiting blijft bestaan, waardoor toekomstige evenementen in Gilze ook gebruik kunnen maken van lokaal opgewekte energie. Dit zorgt voor een duurzame oplossing en bespaart op externe stroomvoorzieningen.