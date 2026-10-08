Voedselbos in Ulicoten: duurzaam en inspirerend

Steven en Anina uit Ulicoten hebben een eigen voedselbos aangelegd. Met hulp van het project Brabant Behaagt konden ze duizenden bomen en struiken planten. Het bos wordt al een inspiratiebron voor anderen die meer natuur willen. Dit najaar hopen ze het eerste fruit en noten te oogsten.

Gevonden voor jou

Steven Ansems en Anina Storteboom kochten in 2022 een huis met een groot stuk grond in Ulicoten. Hun droom was om een voedselbos te creëren, waar bomen, struiken en kruiden groeien die eetbaar zijn. Dankzij het project Brabant Behaagt kregen zij gratis advies, plantgoed en hulp bij het onderhoud. De haagplanten zorgen ervoor dat het bos beschermd is tegen de wind.

Het stel werkte met een eigen ontwerp, gebaseerd op een cursus die Steven volgde. Om alle planten te laten groeien, organiseerden ze vrijwilligersdagen. Samen met vrienden en bekenden werden duizenden stekjes geplant. Hoewel niet alles mogelijk was, zoals een paddenpoel, is het bos nu een plek waar ze zelfvoorzienend kunnen zijn.

Project Brabant Behaagt

Brabant Behaagt is een project van Brabants Landschap. Het initiatief helpt inwoners om natuur aan te leggen op het platteland, zoals heggen, bomen en poelen. Het doel is een fijnere leefomgeving en meer biodiversiteit. Deelnemers krijgen advies, plantmateriaal en ondersteuning. Volgens de veldcoördinator is het zo eenvoudig om je grond groener te maken.

Steven en Anina maken slim gebruik van natuurlijke middelen. Brandnetels worden verwerkt tot voeding voor planten, terwijl eierschalen en bananenschillen de bodem verbeteren. Regenwater wordt opgevangen en as uit de kachel wordt verspreid over het land. Op deze manier wordt niets verspild in het voedselbos.

Duurzaam en inspirerend

Het voedselbos trekt inmiddels ook de aandacht van buren en vrienden. Zij brengen planten en bomen die ze niet meer nodig hebben, waardoor het bos steeds verder groeit. Steven en Anina willen laten zien dat zorgen voor de natuur niet alleen duurzaam is, maar ook goed voor de toekomst. Dit najaar verwachten ze de eerste oogst van fruit, noten en bessen.