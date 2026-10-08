Gemeente Geldrop-Mierlo zoekt eigenaren aanhangers

In Geldrop zijn meerdere aanhangers en een vouwwagen aangetroffen die in strijd zijn met de regels. De gemeente Geldrop-Mierlo zoekt dringend de eigenaren.

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In de wijk Coevering in Geldrop is een aanhanger gevonden op het Raamveld. Daarnaast zijn een aanhanger en een vouwwagen aangetroffen bij sporthal De Kievit aan de Linze 13. De voertuigen staan al langere tijd op of aan de openbare weg, wat volgens de algemene plaatselijke verordening niet mag.

Volgens artikel 5:6, lid 2 van de verordening mogen aanhangers niet langer dan 24 uur op of aan de openbare weg staan. De vouwwagen overtreedt artikel 5:6, lid 1 door langer dan drie achtereenvolgende dagen op dezelfde plek te staan. De regels zijn bedoeld om overlast en rommel op straat te voorkomen.

Laatste kans voor eigenaren

De gemeente Geldrop-Mierlo roept de eigenaren van deze voertuigen op om zich te melden. Dit kan tot en met dinsdag 29 december 2026 bij het team Leefbaarheid en Veiligheid. Als er geen reactie komt, zullen de voertuigen na 30 december worden vernietigd.

Met deze maatregel wil de gemeente duidelijk maken dat het belangrijk is om voertuigen niet langdurig op openbare plekken te laten staan. Dit draagt bij aan een nettere en veiliger omgeving.