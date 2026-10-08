Nieuwe website helpt bij vinden sociale huurwoning

Een nieuwe website maakt het zoeken naar een sociale huurwoning eenvoudiger. Socialehuurwoning.nl biedt een overzicht per gemeente, plaats of regio en verwijst door naar de juiste verhuurwebsite. Het initiatief is opgezet door regionale verhuurplatforms, waaronder Wooniezie.

Gevonden voor jou

Het vinden van een sociale huurwoning wordt gemakkelijker dankzij Socialehuurwoning.nl, een nieuwe landelijke website. Gebruikers kunnen zoeken op gemeente, plaats of regio en worden doorgestuurd naar de verhuurwebsite die bij hun zoekgebied hoort.

Via die verhuurwebsite kun je je inschrijven en reageren op beschikbare woningen. Dit bespaart tijd en maakt het proces overzichtelijker voor woningzoekenden.

Ondersteuning vanuit regio

Het platform is ontwikkeld door meerdere regionale verhuurplatforms, waaronder Wooniezie. Dit is de website die in onze provincie wordt gebruikt voor het vinden van sociale huurwoningen.

De samenwerking tussen deze platforms zorgt voor een efficiënte aanpak en een betere toegankelijkheid voor woningzoekenden in heel Nederland.

Het doel van Socialehuurwoning.nl is om het zoeken naar een sociale huurwoning eenvoudiger en sneller te maken, ongeacht waar je woont.