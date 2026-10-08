Heeze-Leende onthult vernieuwde erfgoedkaart

De gemeente Heeze-Leende heeft een vernieuwde erfgoedkaart gepresenteerd. Deze interactieve kaart biedt uitgebreide informatie over archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed in de regio, inclusief monumentale bomen en kleine historische objecten.

Gevonden voor jou

De erfgoedkaart van Heeze-Leende is op 21 september 2026 vastgesteld door de gemeenteraad. Met één klik op een locatie op de kaart kun je ontdekken wat daarover bekend is. De kaart is volledig herzien en bevat nu ook nieuwe toevoegingen zoals monumentale bomen, grafzerken en grenspalen.

Naast deze uitbreidingen vertelt de kaart meer over de geschiedenis van de dorpen in de gemeente. Zo kun je lezen over de Duitse radarpost in Leende en het ontginningsverleden van Sterksel. Dit maakt de kaart een waardevolle bron voor inwoners die meer willen weten over hun omgeving.

Interactieve erfgoedkaart

De interactieve kaart is eenvoudig te gebruiken en biedt achtergrondinformatie via de optie ‘Open toelichting’. Daar kun je onder andere het rapport Erfgoed Uitgediept en aanvullende cultuurhistorische inventarisaties bekijken. Hiermee wordt de kaart ook een hulpmiddel voor onderzoek naar het lokale erfgoed.

Informatieavond later dit jaar

De gemeente organiseert later dit jaar een informatiebijeenkomst over de erfgoedkaart. Tijdens deze bijeenkomst wordt uitgelegd hoe de kaart werkt en waarvoor de gemeente deze gebruikt. Daarnaast krijgen bezoekers een eerste indruk van het nieuwe erfgoedbeleid van de gemeente.

Details over de datum en locatie van de bijeenkomst worden op een later moment bekendgemaakt.