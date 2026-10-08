Zesde editie Special Soccer Toernooi in Den Bosch

Op zondag 11 oktober vindt in Stadion De Vliert in ’s-Hertogenbosch de zesde editie plaats van het Special Soccer Toernooi Powered by Rabobank. Voetbal+ teams uit de regio komen samen voor een dag vol voetbalplezier en inclusiviteit. Het evenement wordt georganiseerd door de FC Den Bosch Foundation.

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De wedstrijden worden gespeeld op het hoofdveld van Stadion De Vliert, waar normaal de spelers van FC Den Bosch hun competitie spelen. Tijdens het toernooi worden de teams begeleid door hun eigen coaches en begeleiders, maar ook door de selectie en staf van FC Den Bosch, die als buddy’s aan de teams gekoppeld zijn.

Nieuwe naam: Voetbal+

Dit jaar krijgt het toernooi een bijzondere betekenis door de introductie van de naam Voetbal+. Voorheen werd deze voetbalvorm aangeduid als G-voetbal, maar de KNVB vindt dat de nieuwe naam beter aansluit bij de diversiteit van de deelnemers. Voetbal+ is bedoeld voor spelers met uiteenlopende uitdagingen, zoals een verstandelijke of motorische beperking, autisme, ADHD of een chronische aandoening.

Het plus-symbool in de naam staat voor de extra ondersteuning die soms nodig is, zoals aangepaste spelregels of begeleiding. Inmiddels bieden ongeveer één op de tien Nederlandse voetbalverenigingen Voetbal+ aan, waardoor steeds meer plekken ontstaan waar iedereen kan voetballen.

Vol programma met entertainment

Naast de wedstrijden biedt het toernooi een uitgebreid programma met een officiële opening, entertainment en een feestelijke prijsuitreiking. Een opvallend onderdeel is de voetbalshow van de PannaTwins, die ook aanwezig blijven om deelnemers uit te dagen in de pannakooi. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds Gehandicaptensport.

Dit jaar verwelkomt het toernooi nieuwe deelnemers, waaronder Special Talents locatie Eindhoven en vv Haarsteeg. Het evenement begint om kwart voor tien ’s ochtends en eindigt rond vijf uur ’s middags. Na afloop krijgen alle spelers een Tryplo teamfoto als herinnering.

Verbinden door voetbal

Met het Special Soccer Toernooi wil de FC Den Bosch Foundation laten zien dat voetbal voor iedereen toegankelijk kan zijn. Het draait niet om wat iemand nodig heeft, maar om wat iemand kan en vooral het plezier dat voetbal brengt. Stadion De Vliert staat voor één dag volledig in het teken van verbinding en inclusiviteit.