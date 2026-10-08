Drie dansteams uit Heusden winnen titel Doener van de Maand

Drie dansselecties van SHJ uit Heusden hebben de titel Doener van de Maand gekregen. Wethouder Martijn van Esch heeft deze waardering op 6 oktober uitgereikt voor hun bijzondere prestaties op het Nederlands Kampioenschap in Rotterdam Ahoy, waar alle drie de teams goud wonnen.

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De teams van SHJ, een dansvereniging uit Heusden, maakten indruk door elk in hun eigen categorie een gouden medaille te behalen tijdens het kampioenschap in Rotterdam Ahoy. Als blijk van waardering bracht wethouder Martijn van Esch een bezoek aan de vereniging om de dansers persoonlijk te feliciteren.

Tijdens dit bezoek kregen de drie selecties de titel Doener van de Maand. Volgens de wethouder hebben de jonge dansers niet alleen hun vereniging, maar ook de gemeente Heusden op de kaart gezet. Hij benadrukte dat hun succes een voorbeeld is van wat je kunt bereiken met inzet, talent en teamwork.

Het Nederlands Kampioenschap vond plaats in Rotterdam Ahoy, waar de teams met hun prestaties uitblonken in een landelijke competitie. De gouden medailles zijn een bekroning op hun harde werk en doorzettingsvermogen.

De titel Doener van de Maand wordt in Heusden toegekend aan personen, groepen of organisaties die zich op een bijzondere manier inzetten voor de gemeente. De dansers van SHJ zijn het nieuwste voorbeeld van deze waardering.