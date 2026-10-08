Militaire oefening in Laarbeek van 12 tot 16 oktober

Van 12 tot en met 16 oktober houdt Defensie een militaire oefening in Laarbeek.

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Defensie organiseert van maandag 12 tot en met vrijdag 16 oktober een militaire oefening in Laarbeek. De oefening maakt deel uit van de trainingen en opleiding van militairen en vindt plaats op verschillende locaties binnen de gemeente.

De militairen voeren uiteenlopende opdrachten uit, zowel te voet als met voertuigen en vaartuigen. Ze maken gebruik van bestaande wegen en paden. De activiteiten vinden plaats op verschillende plekken in Laarbeek, zowel overdag als ’s avonds en ’s nachts.

Militairen zichtbaar in Laarbeek

Inwoners kunnen tijdens de oefening militairen en voertuigen tegenkomen. Ook kunnen zij situaties zien die onderdeel zijn van de training, zoals nagebootste oorlogsscenario’s. Deze simulaties zijn bedoeld om de militairen onder realistische omstandigheden te trainen.

Schade door oefening melden

Hoewel Defensie zorgvuldig omgaat met de omgeving, kan er schade ontstaan. Als inwoners schade vermoeden door de militaire activiteiten, kunnen zij melding maken bij de gemeente. Daarbij is het belangrijk om details te vermelden, zoals een kenteken, locatie, datum en tijdstip. De gemeente beoordeelt de melding en schakelt eventueel de Sectie Claims van Defensie in.