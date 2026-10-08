Auto botst achterop tractor in Roosendaal, twee gewonden

Een man en een vrouw zijn donderdagmiddag gewond geraakt bij een botsing tussen een auto en een tractor op een kruispunt in Roosendaal. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Jan Vermeerlaan met de Sint Lucasplein.

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De auto botste achterop de tractor. De man en vrouw zaten op dat moment in de auto en raakten gewond. Zij zijn uit voorzorg met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van het ongeluk.