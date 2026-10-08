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Stroomstoring treft duizenden adressen in Made
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De stroomstoring in Made is voorbij. De storing begon rond één uur vanmiddag en duurde slechts enkele minuten. Minder dan 10.000 adressen in de gemeente Drimmelen waren getroffen.
De storing werd om één minuut over één vanmiddag opgelost, nadat deze om twee minuten voor één begon. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. De netbeheerder onderzoekt wat er precies is gebeurd.
De getroffen adressen lagen in verschillende postcodegebieden, waaronder 4844, 4845 en 4921. Naar verwachting zou de storing aanvankelijk duren tot drie uur vanmiddag, maar dat bleek niet nodig.
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