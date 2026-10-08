Stroomstoring treft duizenden adressen in Hooge Zwaluwe

De stroomstoring in Hooge Zwaluwe is opgelost. De storing begon rond één uur vanmiddag en trof minder dan 10.000 adressen in de gemeente Drimmelen. Drie minuten later was het probleem verholpen. De oorzaak van de storing is nog niet bekend.

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De storing begon om twee minuten voor één en was drie minuten later alweer voorbij. Het ging om een probleem in een groot aantal postcodegebieden, waaronder 4844 en 4845, maar ook enkele in 4921 en 4927.

De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van kabels en leidingen, onderzoekt nog wat de oorzaak van de storing was.