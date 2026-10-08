Stroomstoring treft Wagenberg: minder dan 10.000 adressen zonder stroom

De stroomstoring in Wagenberg is opgelost. De storing begon vandaag om twee minuten voor één en trof minder dan 10.000 adressen. Om één minuut over één had iedereen weer stroom. De oorzaak van de storing is nog niet bekend.

Gevonden voor jou

De storing in Wagenberg, onderdeel van de gemeente Drimmelen, duurde slechts drie minuten. Het ging om een beperkt aantal adressen in verschillende postcodegebieden, waaronder 4844GA en 4845PA. De netbeheerder onderzoekt nog wat de oorzaak van het probleem was.