Kijk hier live naar de marathon van Eindhoven

Tienduizenden hardlopers en ruim 200.000 toeschouwers: Eindhoven staat dit weekend volledig in het teken van de ASML Marathon Eindhoven. Op zondag worden de hele, halve en kwart marathon gelopen. Ook vanuit huis hoef je niets van het sportspektakel te missen. Kijk hier live mee naar de 42e editie van de marathon van Eindhoven.

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De ASML Marathon Eindhoven is van 09.25 uur tot ongeveer 15.15 uur live te volgen via deze pagina, maar ook via Brabant+ en Omroep Brabant televisie. Zondagavond zie je vanaf 17.45 uur de hoogtepunten van de marathon van Eindhoven op Omroep Brabant. Die uitzending wordt ieder uur herhaald.