Museumbezoeken gepland in Brabant en daarbuiten

De nieuwe museumbezoeken voor het seizoen 2026-2027 zijn bekend. Onder meer Nuenen, Mierlo en Eindhoven staan op de planning. De eerste excursie vindt plaats op 27 november.

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Het programma voor de museumbezoeken in het seizoen 2026-2027 is gepubliceerd. Verschillende musea in Brabant en daarbuiten worden bezocht. De reeks start op 27 november in Venlo, met een tentoonstelling genaamd 'Van Wasrol tot DVD'.

In januari staan twee Brabantse locaties op het programma. Op 8 januari is er een bezoek aan Salon Nuneville in Nuenen. Twee weken later, op 22 januari, volgt het VoetbalMuseum Fanatic in Mierlo.

Musea in Eindhoven

Ook Eindhoven wordt niet overgeslagen. Op 12 februari opent het nieuwe museum Vonk, dat is gevestigd op de plek van het voormalige Prehistorisch Dorp. Twee weken later, op 26 februari, wordt Strijp-S bezocht, een gebied bekend om zijn creatieve en culturele activiteiten.

Het laatste bezoek binnen Brabant is gepland in maart. Op 5 maart wordt het Holocaust Museum in Amsterdam bezocht, waarmee de reeks wordt afgesloten.

De volledige beschrijvingen van de excursies en details over de locaties zijn te vinden in de activiteitenagenda. Deze informatie is niet telefonisch of via e-mail op te vragen.