Politiehonden zijn geen bijtmachines: ‘Ze worden gecontroleerd ingezet’

'Politie! Maak jezelf kenbaar!', klinkt de waarschuwing over het trainingsterrein. Even later stormt een politiehond op een ‘verdachte’ met een wapen af en zet zijn tanden in diens beschermende pak. Het ziet er indrukwekkend uit, maar zomaar bijten doet zo’n hond niet. Daar gaan heel wat uren training aan vooraf. “Je moet de hond goed kunnen lezen en begrijpen.”

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Op het trainingsterrein van de politiehonden van eenheid Zeeland-West-Brabant worden nieuwe hondengeleiders klaargestoomd voor het echte werk. Dat gebeurt onder toeziend oog van Bart van Beurden, coördinator van Team Surveillancehonden. Zelf werkte hij meer dan twintig jaar als hondengeleider. De honden worden onder meer ingezet bij de aanhouding van mogelijk gewelddadige verdachten en bij het opsporen van mensen. Tijdens de training moet daarom niet alleen de hond precies weten wat hij moet doen. Ook van de geleider wordt behoorlijk wat gevraagd. In de serie Verborgen Helden brengen we mensen met een bijzonder en maatschappelijk belangrijk beroep in beeld, zoals een militaire brandweerman, politiehondengeleider, kinderverpleegkundige, gevangenismedewerker en CBRN-militair. In deze video kijken we mee achter de schermen bij de training van politiehonden:

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Veel dingen tegelijk

“Je moet kunnen multitasken”, vertelt Van Beurden. “Je moet aan jezelf denken, aan de verdachte en aan omstanders die er ook zijn.” Tegelijkertijd moet een geleider voortdurend in de gaten houden wat zijn hond ziet en doet. Dat blijkt tijdens een oefening waarbij agenten een gewapende verdachte moeten aanhouden. Terwijl een geleider zich vooral concentreert op zijn vuurwapen en de verdachte, kijkt zijn hond juist een andere kant op. De instructeur grijpt in: de lijn moet korter en de aandacht van de hond moet weer naar de juiste plek. Juist die samenwerking maakt de politiehond volgens Van Beurden zo waardevol. Agenten beschikken ook over pepperspray, een taser, wapenstok en vuurwapen. Toch kan een hond in sommige situaties iets wat die middelen niet kunnen. Gericht inzetten

“Als een verdachte ineens vlucht of een collega aanvalt, kan een hond daar tussen komen”, legt hij uit. Een hond kan bovendien heel gericht op één verdachte worden ingezet. En dan bezit hij ook nog een belangrijk hulpmiddel dat geen enkel ander geweldsmiddel heeft: een neus. Daardoor kan de hond niet alleen worden ingezet bij geweld, maar bijvoorbeeld ook om te speuren. Dat politiehonden oncontroleerbaar, vals en vooral bijtgraag zouden zijn, bestrijdt Van Beurden. “Dat is allerminst het geval.” Volgens hem zijn het juist betrouwbare, werklustige en leergierige dieren die gecontroleerd worden ingezet. Voor de hondengeleider houdt de samenwerking bovendien niet op na de dienst. De hond gaat mee naar huis. “Je werkt met elkaar, maar thuis heb je ook een andere relatie met de hond. Dat maakt het speciaal.”