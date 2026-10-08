Noodkap van twee bomen in Vught

In Vught worden vandaag twee bomen met spoed gekapt vanwege houtrot en zwammen.

Gevonden voor jou

De noodkap betreft een treurbeuk in het Onze Lieve Vrouwenpark en een boom aan de Stadhouderslaan. Uit onderzoek blijkt dat beide bomen ernstig zijn aangetast, wat heeft geleid tot een verhoogd risico voor de directe omgeving.

De houtrot en zwammen hebben de bomen sterk verzwakt. Dit maakt dat ze kunnen omvallen, met alle mogelijke gevolgen van dien. Om deze risico’s te vermijden, is besloten de kap met spoed uit te voeren.

Nieuwe bomen geplant

Volgens de gemeente Vught wordt voor iedere boom die gekapt wordt een nieuwe boom teruggeplant. Dit geldt ook voor de twee bomen die vandaag verdwijnen. Het beleid is bedoeld om de natuur in stand te houden, ondanks het verlies van zieke of dode bomen.

Net zoals mensen kunnen bomen ziek worden of zelfs doodgaan. De gemeente benadrukt dat de veiligheid van de omgeving altijd voorop staat bij dergelijke ingrepen.