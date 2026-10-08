Bernheze kiest nieuwe aannemer voor maaien en sloten

De gemeente Bernheze start een Europese aanbesteding voor het maaien van gras en vegen van sloten. Het doel is om kosten te beheersen en het onderhoud van de openbare ruimte te verbeteren.

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Het college van burgemeester en wethouders in Bernheze heeft besloten om een nieuwe aannemer te zoeken via een Europese aanbestedingsprocedure. Deze aanpak moet zorgen voor een langdurige overeenkomst van zes jaar, met de mogelijkheid tot verlenging met drie jaar. Daarmee hoopt de gemeente bedrijven te motiveren om te investeren in personeel, materieel en duurzame technieken.

Om kosten te besparen, voert Bernheze ook veranderingen door in het onderhoud van hondenvoorzieningen. Specifieke hondenuitlaatstroken verdwijnen en worden voortaan als gewone grasstroken onderhouden. Bordjes die hondenuitlaatplekken aangeven, worden weggehaald. Hondenvelden blijven wel gemaaid, maar hondenbezitters moeten zelf zorgen voor het opruimen van hondenpoep.

Sloten en rioolheffing

Naast het maaien van gras krijgt de nieuwe aannemer ook de taak om sloten te vegen. Dit moet zorgen voor een betere waterafvoer en een goed werkend riool- en watersysteem. De kosten hiervan worden vanaf nu opgenomen in de rioolheffing, wat leidt tot een stijging van ongeveer 5 procent.

Planning nieuwe overeenkomst

De gemeente verwacht de aanbesteding in het vierde kwartaal van 2026 te publiceren. Daarna wordt eind 2026 een aannemer geselecteerd. Het nieuwe contract moet in april 2027 ingaan, wanneer het huidige overbruggingscontract afloopt.