Bladkorven geplaatst in Alphen-Chaam

De gemeente Alphen-Chaam heeft weer bladkorven geplaatst in woonstraten met veel bomen. Deze zijn bedoeld om het afgevallen blad te verzamelen en zo overlast te beperken. Eigen tuinafval mag niet in de korven, maar moet in de groenbak of naar de milieustraat. De bladeren worden verwerkt tot bladmulch, een voedingsstof voor planten.

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In Alphen-Chaam zijn de bladkorven terug om het vele afgevallen blad in woonstraten te verzamelen. De korven staan in straten met grote bomen, waar het blad vaak voor overlast zorgt. Ze zijn uitsluitend bedoeld voor bladeren en niet voor ander tuinafval.

De gemeente bepaalt elk jaar opnieuw waar de korven komen. Dit gebeurt op basis van gebruik in het voorgaande jaar: korven die snel vol zaten krijgen prioriteit, terwijl weinig gebruikte korven mogelijk niet terugkeren. Het aantal korven is beperkt, waardoor niet elke straat er een krijgt.

Groenbak en milieustraat

Tuinafval uit eigen tuin hoort niet in de bladkorven. Dat kan in de groenbak, die elke twee weken gratis wordt geleegd. Ook bij de milieustraat kun je tuinafval kwijt, voor een tarief van 0,04 euro per kilo. Daarnaast rijdt de veegwagen in deze periode extra rond om gevallen bladeren op te ruimen.

Van bladeren tot bladmulch

De bladeren die in de korven worden verzameld, gaan naar een verwerker die er bladmulch van maakt. Dit is een soort compost die planten en bloemen voedt. Op sommige plekken laat de gemeente bladeren bewust liggen, omdat ze goed zijn voor de bodem en dieren zoals egels een schuilplek bieden. Je kunt dit ook in je eigen tuin doen: het blad beschermt planten tegen kou en zorgt ervoor dat ze beter groeien.