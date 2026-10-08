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Stroomstoring in Megen opgelost

Aangepast

De stroomstoring in Megen is opgelost. Minder dan honderd adressen zaten sinds kwart over één vanmiddag zonder stroom door graafschade. De storing werd om twaalf minuten voor drie verholpen.

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De stroomproblemen in Megen, een kern binnen de gemeente Oss, werden veroorzaakt door een beschadigde kabel tijdens graafwerkzaamheden. Graafschade ontstaat wanneer bij het graven per ongeluk een kabel of leiding wordt geraakt.

Het ging om minder dan honderd getroffen adressen, verspreid over meerdere postcodegebieden, waaronder 5366BP, 5366BR en 5366BT. De storing begon vandaag om dertien uur zesentwintig en was opgelost rond veertien uur achtenveertig, ruim een uur eerder dan de aanvankelijk verwachte eindtijd.

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