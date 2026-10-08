Stroomstoring treft minder dan 100 adressen in Megen

In Megen, gemeente Oss, is sinds kwart over één vanmiddag een stroomstoring. Minder dan 100 adressen zitten zonder stroom. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond half vier is opgelost.

Gevonden voor jou

De storing in Megen heeft meerdere postcodegebieden getroffen, waaronder 5366BP, 5366BR en 5368AA. De exacte oorzaak van de storing is nog niet bekend. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor de kabels en leidingen in de regio, is bezig met onderzoek en herstelwerkzaamheden.

Volgens de huidige verwachting zal de stroomvoorziening rond half vier vanmiddag weer normaal functioneren.