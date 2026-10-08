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Stroomstoring in Haren Nb opgelost

Aangepast

De stroomstoring in Haren Nb, gemeente Oss, is opgelost. Minder dan honderd adressen zaten sinds kwart over één 's middags zonder stroom. De storing werd om twaalf minuten voor drie verholpen.

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De storing begon vanmiddag om half twee en trof meerdere postcodegebieden, waaronder 5366BP, 5366BR en 5366BT. In totaal waren minder dan honderd adressen zonder stroom.

De netbeheerder onderzoekt nog wat de oorzaak van de storing is. De verwachting was dat de storing rond half vier voorbij zou zijn, maar deze werd eerder opgelost.

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