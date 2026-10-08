Stroomstoring treft Haren Nb: minder dan 100 adressen

In Haren Nb, gemeente Oss, zitten sinds vanmiddag minder dan 100 adressen zonder stroom. De storing begon om 13:26 uur en de netbeheerder verwacht dat deze rond half vier opgelost is.

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De oorzaak van de storing is nog niet bekend. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen in de regio, onderzoekt wat er aan de hand is.

De getroffen postcodegebieden liggen in en rondom Haren Nb. Het gaat onder meer om gebieden met postcodes 5366BP, 5366BR en 5366BT. De verwachting is dat de stroom uiterlijk om half vier vanmiddag weer terug is.