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Stroomstoring in Haren opgelost
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De stroomstoring in Haren is opgelost. Minder dan 100 adressen zaten sinds kwart over één vanmiddag zonder stroom. De storing was om twaalf minuten voor drie verholpen.
De oorzaak van de storing is nog niet bekend. De netbeheerder onderzoekt wat er precies misging. Het ging om adressen in meerdere postcodegebieden, waaronder 5366BP, 5366BR en 5368AA.
De storing trof de kern Haren, die onderdeel is van de gemeente Oss. Door de snelle oplossing konden bewoners en bedrijven daar weer binnen anderhalf uur gebruik maken van stroom.
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