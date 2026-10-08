Stroomstoring in Haren treft minder dan 100 adressen

In Haren, gemeente Oss, is sinds kwart over één vanmiddag een stroomstoring. Minder dan 100 adressen zitten zonder stroom. De oorzaak is nog onbekend, maar de netbeheerder verwacht de storing rond half vier te hebben opgelost.

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De storing begon om 13:26 uur en treft onder meer postcodegebieden zoals 5366BP, 5366BR en 5366BT. In totaal gaat het om minder dan 100 adressen. Medewerkers van de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de stroomkabels in de regio, zijn bezig met herstelwerkzaamheden.

De oorzaak van de storing wordt nog onderzocht. Volgens de netbeheerder zal de stroom naar verwachting rond 15:30 uur weer beschikbaar zijn.