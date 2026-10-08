Burgemeester Heldens ontbijt met basisschoolkinderen

Burgemeester Heldens heeft donderdagmorgen met leerlingen van basisschool De Triangel ontbeten. Tijdens het Burgemeestersontbijt bespraken ze gezonde voeding en de herkomst van eten. Het ontbijt is onderdeel van de Week van Ons Eten.

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Het Burgemeestersontbijt vond plaats bij basisschool De Triangel, waar burgemeester Heldens samen met de leerlingen genoot van een gezonde maaltijd. De ontbijttafel stond vol met volkorenproducten, groente, fruit, zuivel en ander gezond beleg. Het initiatief is bedoeld om het belang van een gezond ontbijt onder de aandacht te brengen.

Tijdens het ontbijt ging de burgemeester in gesprek met de kinderen. Ze spraken over gezond eten, waarom ontbijten belangrijk is en waar voedsel vandaan komt. Ook mochten de leerlingen vragen stellen en kregen ze meer inzicht in het werk van de burgemeester en het gemeentebestuur.

Aandacht voor gezonde gewoonten

Het Burgemeestersontbijt is onderdeel van de landelijke Week van Ons Eten. In deze week ontbijten burgemeesters in meerdere gemeenten met basisschoolleerlingen. Hiermee willen de organisatoren bewustzijn creëren rondom gezonde voedingsgewoonten, vooral bij jonge kinderen.

Hoewel ontbijten voor veel kinderen vanzelfsprekend lijkt, is dat niet voor iedereen het geval. Met initiatieven zoals deze wordt extra aandacht gevraagd voor het belang van een gezonde start van de dag.