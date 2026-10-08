PSV'ers dag voor wedstrijd nog niet terug na interlands: puzzelen voor Bosz
De interlandbreak zit er net op en de volgende wedstrijd van PSV staat alweer op het punt van beginnen. Vrijdag komt sc Heerenveen op bezoek in Eindhoven, maar Peter Bosz moet een dag voor de wedstrijd nog veel van zijn internationals terug verwelkomen, zo vertelt hij donderdag op zijn persconferentie.
Bosz moest een groot deel van zijn spelersgroep bijna drie weken missen, aangezien er een extra lange interlandbreak was. Zo bleven er maar vier spelers van de A-selectie achter in Eindhoven. "De internationals vonden het voor hun gevoel erg lang duren, voor sommige leek het zelfs langer dan het WK. Dat geldt voor ons ook wel", zegt Bosz.
"Ik kan er niks aan veranderen, dit ligt voor de komende vier jaar al vast", doelt de trainer op de lange interlandperiode. En dan mist de coach ook nog een deel van zijn spelersgroep, een dag voor de wedstrijd. "Een behoorlijke groep moet nog terugkomen vandaag, dan ga ik met ze praten om te kijken of ze fit genoeg zijn om te spelen."
Geen excuses
Sergiño Dest speelde dinsdag- op woensdagnacht nog een wedstrijd met Amerika en vrijdagavond moet PSV dus alweer aan de bak tegen Heerenveen. Maar excuses heeft Bosz niet. "Wij hebben zelf de KNVB verzocht om op vrijdag te spelen, omdat we dinsdag weer in Leipzig moeten spelen."
"Dit is wat we willen. Wij willen Champions League spelen, dus dan ga je veel wedstrijden spelen. Dan kan je niet klagen." Bosz lijkt zich dan ook niet zo druk te maken. "Ik zie niet zo'n probleem als dat het lijkt. Ik werk met veel spelers al een tijd samen. Die weten hoe we willen voetballen en wat ik van ze verwacht, dat is niet in drie weken ineens weg."
Toch zal het vrijdag wel puzzelen worden voor de coach. Lustharel Geertruida is een twijfelgeval en Sami Ouaissa is er nog niet bij. Ook Jerdy Schouten, Alassane Pléa, Sam Lammers, Kiliann Sildillia, Paul Wanner, Ricardo Pepi en Adamo Nagalo zullen allen afwezig zijn. En daarbij heeft Bosz een aantal van zijn spelers nog niet gezien.
Spitsenprobleem?
Met de afwezigheid van Pléa, Lammers en Pepi heeft PSV geen echte spits in de selectie. "Ik praat niet over problemen. Dit hadden we vorig seizoen ook en daar hebben we een uitstekende oplossing op gevonden en die hoop ik nu ook te hebben met de Sven Mijnans - Guus Til combinatie."
Daarnaast heeft PSV ook nog de 17-jarige Mikkel Bro Hansen. De spits werd afgelopen zomer voor 3 miljoen euro overgenomen en lijkt nu zijn eerste minuten in het eerste te kunnen maken.
Aanvankelijk was hij ook niet ingeschreven voor de Champions League, maar daar lijkt nu verandering in te komen. "Het is een optie om Pléa van de Champions League lijst te wisselen. Dat verzoek ligt nu bij de UEFA." Bij een zware blessure mag je volgens de regelementen éénmalig een speler wisselen op de UEFA-lijst.