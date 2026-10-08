PSV'ers dag voor wedstrijd nog niet terug na interlands: puzzelen voor Bosz

De interlandbreak zit er net op en de volgende wedstrijd van PSV staat alweer op het punt van beginnen. Vrijdag komt sc Heerenveen op bezoek in Eindhoven, maar Peter Bosz moet een dag voor de wedstrijd nog veel van zijn internationals terug verwelkomen, zo vertelt hij donderdag op zijn persconferentie.

David Kramer Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Bosz moest een groot deel van zijn spelersgroep bijna drie weken missen, aangezien er een extra lange interlandbreak was. Zo bleven er maar vier spelers van de A-selectie achter in Eindhoven. "De internationals vonden het voor hun gevoel erg lang duren, voor sommige leek het zelfs langer dan het WK. Dat geldt voor ons ook wel", zegt Bosz. "Ik kan er niks aan veranderen, dit ligt voor de komende vier jaar al vast", doelt de trainer op de lange interlandperiode. En dan mist de coach ook nog een deel van zijn spelersgroep, een dag voor de wedstrijd. "Een behoorlijke groep moet nog terugkomen vandaag, dan ga ik met ze praten om te kijken of ze fit genoeg zijn om te spelen." Geen excuses

Sergiño Dest speelde dinsdag- op woensdagnacht nog een wedstrijd met Amerika en vrijdagavond moet PSV dus alweer aan de bak tegen Heerenveen. Maar excuses heeft Bosz niet. "Wij hebben zelf de KNVB verzocht om op vrijdag te spelen, omdat we dinsdag weer in Leipzig moeten spelen."