Heftige achtervolging Breda: 2 botsingen met gewonden, mogelijk geschoten

Een heftige achtervolging tussen een fatbiker en een auto in Breda heeft donderdagmiddag tot twee gewonden geleid. Er volgden twee botsingen en er is mogelijk geschoten, meldt de politie.

De fatbiker wist tussen wat paaltjes door te fietsen. De auto achtervolgde de fatbiker en reed daarbij een paaltje uit de grond. Ook raakte de auto een fietser, die niets met de achtervolging te maken had. De fietser hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De politie ontving de eerste melding van de botsing iets voor half twee. Een auto zat een fatbike achterna in de buurt van de Spuistraat. In de doodlopende straat reden de twee zichzelf klem. Waarom de auto de fatbike achtervolgde is nog niet bekend.

Aan de Fellenoordstraat botsten de auto en de fatbiker op elkaar. Daarbij raakt de auto ook een geparkeerde auto. Na de botsing stapten de automobilist en een bijrijder uit en ontstond een ruzie met de gewonde fatbiker.

Onderzoek naar schietpartij

Daarbij is mogelijk geschoten door een van de inzittenden van de auto. “Maar wij doen daar nog onderzoek naar. We weten nog niet zeker of er echt geschoten is”, meldt een woordvoerder van de politie.

Bij een brug aan de Nieuwe Haagdijk werd vervolgens een van de twee inzittenden aangehouden. De politie is nog naar de andere inzittende op zoek. De bestuurder van de fatbike is aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht.

De omgeving is door de politie afgezet met politielint. Op de melding kwamen agenten af die kogelwerende vesten droegen. Ook buurtbewoners meldden dat er mogelijk is geschoten donderdagmiddag.

De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd en roept getuigen op om zich te melden.