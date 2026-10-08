Marianne Vos na zwaar jaar: 'Minimaal nog een jaar op de fiets'

Marianne Vos gaat minimaal nog een jaar door met wielrennen. Dat vertelt de 39-jarige routinier uit Babyloniënbroek aan De Telegraaf. "Ik heb na dit bewogen jaar 2026 behoefte aan minimaal nog een jaar op de fiets."

Vos heeft een zwaar seizoen achter de rug. Haar vader Henk overleed en in mei brak ze haar sleutelbeen in de Vuelta Femenina. In haar hoogtijdagen won Vos meer dan dertig wedstrijden per seizoen. Dit jaar kwam ze op de weg niet eens aan twintig wedstrijddagen.

Met een goede en stabiele winter wil Vos de basis leggen voor een normaler seizoen, waarin ze weer meestrijdt om de overwinningen, zegt ze donderdag in de krant .

Toch hoopt ze het seizoen zaterdag mooi af te sluiten op het WK Gravel in het Australische Nannup. "Ik ben in principe wel fit, maar ik weet ook dat ik op sommige momenten dit seizoen niet heb kunnen laten zien wat ik graag zou willen laten zien."

'Uiterste best'

De kopvrouw van Visma-Lease a Bike tempert de verwachtingen voor het WK. Dit is volgens haar niet haar meest stabiele seizoen, qua consistentie en voorbereiding. "En hoewel je er alles aan doet, mag je ook niet verwachten dat je er in een paar weken ineens heel anders voor staat. Maar het is wel een WK waar ik mijn uiterste best voor doe om in mijn best mogelijke vorm aan de start te staan."

Vos verwacht een loodzwaar parcours, met veel hoogtemeters op een vrij korte afstand. "Het is een van de zwaarste wedstrijden van het jaar. Het valt qua klimwerk te vergelijken met de zwaarste Touretappes."

De voormalige wereldkampioen is vaker in West-Australië geweest en kent mensen van de organisatie. "Dat maakt het wel extra mooi om daarnaartoe te gaan en onderdeel te zijn van het evenement."

Opladen

Na het WK gaat Vos naar huis om vakantie te vieren en zich op te laden voor het nieuwe seizoen. Ze zet zaterdag wel een punt achter haar seizoen, maar niet achter haar loopbaan. De Brabantse heeft een 'contract voor het leven' bij de Nederlandse wielerploeg.