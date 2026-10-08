Bestuurder ruikt iets vreemds, auto vliegt in brand tijdens het rijden

Een auto is donderdagmiddag volledig uitgebrand aan de Docfalaan in Oss. De brand brak uit tijdens het rijden.

De bestuurder en een passagier roken iets vreemds in de auto. Daarna ging meteen een waarschuwingslampje branden. De auto werd aan de kant gezet. Al snel kwamen er rook en vlammen uit de auto.

Binnen een minuut was duidelijk dat de auto niet meer te redden was, meldt een van de inzittenden. De weg was tijdelijk afgesloten voor blus- en opruimwerkzaamheden. Hoe de brand precies is ontstaan, is niet bekend. Er raakte niemand