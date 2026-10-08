Auto botst tegen boom op kruising in Berkel-Enschot, bestuurder opgepakt

Een auto is donderdagmiddag uit de bocht gevlogen en tegen een boom gebotst in Berkel-Enschot. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Durendaelweg met de Berkelseweg. De bestuurder van de wagen is opgepakt.

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Waarom de bestuurder is opgepakt is nog onduidelijk. De automobilist verloor de macht over het stuur, meldt een getuige. De schade aan het voertuig is groot. De auto ramde naast een boom ook een verkeersbord. De politie doet onderzoek.