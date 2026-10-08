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Auto botst tegen boom op kruising in Berkel-Enschot, bestuurder opgepakt

De schade aan het voertuig is groot (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
De schade aan het voertuig is groot (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).

Een auto is donderdagmiddag uit de bocht gevlogen en tegen een boom gebotst in Berkel-Enschot. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Durendaelweg met de Berkelseweg. De bestuurder van de wagen is opgepakt.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Waarom de bestuurder is opgepakt is nog onduidelijk.

De automobilist verloor de macht over het stuur, meldt een getuige. De schade aan het voertuig is groot. De auto ramde naast een boom ook een verkeersbord. De politie doet onderzoek. 

De schade aan het voertuig is groot (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
De schade aan het voertuig is groot (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).

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