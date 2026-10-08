Navigatie overslaan
Ontdek

Stroomstoring in Reusel opgelost

Aangepast

De stroomstoring in Reusel is opgelost. Minder dan 25 adressen zaten sinds kwart voor één zonder stroom. De storing was veroorzaakt door graafwerkzaamheden en duurde ruim drie uur.

Gevonden voor jou

Bij graafwerkzaamheden in Reusel is een stroomkabel beschadigd geraakt, waardoor minder dan 25 adressen tijdelijk zonder elektriciteit zaten. De storing begon om twaalf uur en achtenveertig minuten en was volgens de netbeheerder opgelost om vier uur in de middag.

De getroffen postcode was 5541RP. De netbeheerder had eerder verwacht dat de storing tot zes uur zou duren, maar het probleem werd sneller verholpen.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Enexis storingen en onderhoud

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.