Stroomstoring in Reusel opgelost

De stroomstoring in Reusel is opgelost. Minder dan 25 adressen zaten sinds kwart voor één zonder stroom. De storing was veroorzaakt door graafwerkzaamheden en duurde ruim drie uur.

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Bij graafwerkzaamheden in Reusel is een stroomkabel beschadigd geraakt, waardoor minder dan 25 adressen tijdelijk zonder elektriciteit zaten. De storing begon om twaalf uur en achtenveertig minuten en was volgens de netbeheerder opgelost om vier uur in de middag.

De getroffen postcode was 5541RP. De netbeheerder had eerder verwacht dat de storing tot zes uur zou duren, maar het probleem werd sneller verholpen.