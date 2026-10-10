Na het verlies van haar man en twee baby's, is ook Noëlla's tweede man ziek

Noëlla (41) uit Wintelre heeft in haar jonge leven al veel mensen verloren: haar man en twee kinderen lieten het leven. Haar leven kreeg net weer kleur toen ze in 2018 met Danny (43) trouwde en een jaar later dochter Evy met hem kreeg. Maar in 2023 sloeg het noodlot opnieuw toe: Danny heeft uitgezaaide longkanker en is niet te genezen. De tattoo op Noëlla’s arm staat symbool voor de eerste periode van Danny’s ziekteproces.

Juul ten Haaf Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Noëlla en Danny leerden elkaar in 2016 kennen via een gemeenschappelijke vriendin. Noëlla had toen al veel meegemaakt. In 2010 stierf haar acht weken oude dochtertje Femke plotseling aan wiegendood. Noëlla reanimeerde haar zelf, tevergeefs. Er volgde een periode van rouw en een moeilijk te vervullen kinderwens voor Noëlla en haar toenmalige man Fons. Na veel doktersbezoeken raakte Noëlla voor de tweede keer zwanger, maar baby Faith had een chromosoomafwijking, de zwangerschap moest vroegtijdig afgebroken worden. In 2014 kwam er weer voorzichtig geluk voor het stel toen zoontje Bram werd geboren. Maar negen maanden later ging het opnieuw vreselijk mis. Fons overleed onverwachts aan acute hartdood. “Het gebeurde terwijl hij mij masseerde. Ik lag op mijn buik. Hij stopte ineens en ik hoorde een soort gesnurk. Ik draaide me om en hij viel van me af. Ik heb hem nog gereanimeerd. Ondertussen hoorde ik Bram vanuit zijn bedje ‘papa’ roepen.”

"Ik was net weduwe en alleenstaande moeder, ik wist niet wat ik ermee moest."

Een jaar later bleek het voor Danny liefde op het eerste gezicht, maar Noëlla had wat meer tijd nodig. “Ik was net weduwe en alleenstaande moeder, ik wist echt niet wat ik er mee moest.” Toch wist Danny haar hart te veroveren. “Hij is heel zorgzaam en romantisch. Alles mocht er zijn bij hem. Ik kon met hem altijd over Femke en Fons praten en hij deed liefdevol mee. Hij stak bijvoorbeeld een kaarsje aan bij het graf van Femke en Faith op Wereldlichtjesdag. Die steun was heel prettig.”

Noëlla en Danny trouwden al snel. Noëlla had zich namelijk voor de grap opgegeven voor het programma 'Say Yes to the Dress' en werd uitgekozen. De steentjes van haar eerste trouwjurk werden in haar nieuwe jurk verwerkt. Aan haar bruidsboeket hing een hangertje met foto’s van Femke en Fons. Haar zoon Bram begon Danny na de bruiloft uit zichzelf 'papa' te noemen. Een jaar later kregen Noëlla en Danny hun dochtertje Evy.

Noëlla en Danny met Bram op hun bruiloft. De drie ballonnen symboliseren Fons, Femke en Faith. Die hebben ze later losgelaten (Jenneke Lok Fotografie).





In 2023 kwam er opnieuw vreselijk nieuws. Danny’s gezondheid ging hard achteruit. Hij had het heel benauwd en kreeg bijna geen lucht. Diagnose: uitgezaaide longkanker, geen kans op genezing. “Danny kwam in het ziekenhuis in Maastricht terecht. Dat was een heel zware periode.” Bram was toen negen en Evy vier. “Ik heb ze verteld dat papa uitgezaaide longkanker heeft en heb dat vergeleken met een paardenbloem. De zaadjes zijn de kankercellen die zijn uitgewaaierd door het lichaam van papa, zoals de wind dat ook doet. Ze gaan met een plakbandje, het medicijn, de zaadjes vangen. Maar op een dag zit het plakbandje vol. Dan kunnen ze niks meer voor papa doen.”

"Bram zei dat de regenboog papa Fons was, die Danny succes wenste."

Danny heeft een medicijn gekregen waarmee hij zich beter voelt en de kanker stabiel blijft. “Sinds de medicatie aansloeg pakt hij het leven met twee handen aan. We hebben in een jaar geleefd alsof we tien jaar vol moesten maken. Zo gingen we naar Disneyland, de Efteling, de Formule 1 in Zandvoort, weekendjes weg en op vakantie naar Spanje.” Noëlla had al een tattoo, genomen na Femke's overlijden: een roze vlinder als symbool voor haar dochtertje. Hierna wilde ze eigenlijk geen tattoos meer, omdat ze vond dat de vlinder dan zijn betekenis zou verliezen. Maar na de eerste zware maanden van Danny's ziekte kreeg ze toch de behoefte om alles in een tattoo vast te leggen. “De paardenbloem waarmee ik de situatie aan de kinderen uitlegde moest erin. Net als mijn levenslijn: een symbool dat de tegenslagen en lessen uit het leven laat zien. Ook wilde ik regenboogkleuren, want telkens als ik met de kinderen naar het ziekenhuis in Maastricht reed, zagen we een regenboog. Bram zei dat dat papa Fons was die Danny succes wenste. Het werd voor ons de brug tussen hier en het hiernamaals.” Noëlla en Danny focussen zich nu zoveel mogelijk op het leven. "We proberen bezig te blijven, veel over gevoel te praten met de kinderen en herinneringen te maken. Zo hebben we de kinderen laatst onze trouwkleding aangedaan, omdat Danny ze nooit zal zien trouwen.”

De tattoo op Noëlla's arm (eigen foto).







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