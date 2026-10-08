Bernheze past website aan voor dyslectici

De gemeente Bernheze heeft haar website vernieuwd. Bezoekers kunnen teksten nu met één klik aanpassen naar een standaard-, beter lezen- of dyslexielettertype. Hiermee wil de gemeente haar digitale toegankelijkheid vergroten.

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De nieuwe functie is vanaf vandaag beschikbaar op de website bernheze.org. Hiermee speelt de gemeente in op de behoefte aan meer toegankelijke online informatie voor mensen met dyslexie of andere leesproblemen. De optie biedt gebruikers meer keuze in hoe zij teksten willen lezen.

Het belang van digitale toegankelijkheid neemt toe, omdat steeds meer contact met gemeenten via internet verloopt. Mensen doen een melding, vragen een product aan of zoeken informatie online. Bernheze hoopt met deze aanpassing dat haar website voor een bredere groep mensen makkelijker te gebruiken wordt.

Wettelijke verplichting

Digitale toegankelijkheid is niet alleen belangrijk, maar ook verplicht voor gemeenten. Het doel is inclusie: iedereen moet de mogelijkheid hebben om online mee te doen. Met de nieuwe lettertype-optie zet Bernheze een volgende stap in het verbeteren van haar online dienstverlening.

De gemeente benadrukt dat het aanpassen van de website onderdeel is van een breder streven naar een gebruiksvriendelijke en toegankelijke digitale omgeving.