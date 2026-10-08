Bank in speelbos Hooge Mierde officieel in gebruik

Peter van de Noort heeft samen met burgemeester Annemieke van de Ven een bank officieel in gebruik genomen in het speelbos aan de Weeldsedijk in Hooge Mierde.

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De bank is aangeboden aan Peter van de Noort bij zijn afscheid als wethouder van de gemeente Reusel-De Mierden. Op woensdag 7 oktober heeft hij samen met burgemeester Annemieke van de Ven de bank officieel in gebruik genomen.

Het meubelstuk heeft een vaste plek gekregen in het speelbos, een populaire locatie aan de Weeldsedijk in Hooge Mierde. Het doel van de bank is om bezoekers een moment van rust te bieden en te laten genieten van de omgeving.

Van de Noort sprak bij de ingebruikname zijn hoop uit dat hij en anderen nog lang van de bank mogen genieten. De tekst “Ga even rustig zitten…, geniet van wat je ziet” is passend voor deze plek, volgens de oud-wethouder.

Met deze symbolische handeling is het afscheid van Peter van de Noort als wethouder van Reusel-De Mierden extra bijzonder gemaakt. De bank vormt nu een blijvende herinnering aan zijn werk binnen de gemeente.