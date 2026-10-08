Basisschool Open Hof wint Textiel Race

Basisschool Open Hof heeft de afgelopen vier weken de Textiel Race gewonnen door bijna 2.800 items in te zamelen. De prijsuitreiking vond plaats op de school, waar beide groepen 7 een klassenuitje naar het TextielMuseum kregen.

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De leerlingen van groep 7a en 7b van basisschool Open Hof hebben zich de afgelopen weken ingezet om zoveel mogelijk oud textiel in te zamelen. Het doel van de Textiel Race is om kleding en andere stoffen een tweede leven te geven door hergebruik of reparatie. Dankzij hun inzet hebben de leerlingen in totaal 2.795 items ingezameld.

Naast het inzamelen van textiel konden de groepen ook extra punten verdienen door opdrachten uit te voeren. Deze opdrachten droegen bij aan hun uiteindelijke overwinning. De prijsuitreiking vond plaats op donderdag 8 oktober op de school in Goirle.

Bezoek aan TextielMuseum

Wethouder Jeroen Hendrickx was aanwezig om de prijs uit te reiken. Beide groepen mogen binnenkort op klassenuitje naar het TextielMuseum in Tilburg. De wethouder sprak zijn bewondering uit voor de inzet van de leerlingen en benadrukte het belang van hergebruik om afval te verminderen.

De Textiel Race heeft als doel om bewustwording te creëren over textielafval en hergebruik. Door scholen te betrekken en leerlingen actief mee te laten doen, wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan een duurzamere toekomst.