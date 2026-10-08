FC Den Bosch haalt Boris van Schuppen binnen

FC Den Bosch heeft Boris van Schuppen vastgelegd tot het einde van het seizoen. De 24-jarige middenvelder trainde al mee met de selectie en tekende na een medische keuring zijn contract. De club heeft een optie om de samenwerking met een jaar te verlengen.

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De komst van Van Schuppen is een directe versterking na het vertrek van aanvoerder Kevin Felida en het sluiten van de transferperiode. Omdat Van Schuppen sinds de zomer zonder club zat, kon FC Den Bosch hem buiten de reguliere transferwindow contracteren.

Van Schuppen, geboren in Breda, begon op tienjarige leeftijd in de jeugdopleiding van NAC Breda. In 2021 tekende hij daar zijn eerste profcontract en maakte enkele maanden later zijn debuut in het eerste elftal. Dat debuut luisterde hij op met een doelpunt in blessuretijd tegen VVV Venlo. In totaal speelde hij 58 wedstrijden voor NAC en scoorde zes keer.

Succes bij FC Eindhoven

Na een zware knieblessure in 2023 keerde Van Schuppen in maart 2024 terug op het veld. Hij verruilde NAC Breda datzelfde jaar voor FC Eindhoven. In zijn eerste seizoen daar was hij met elf doelpunten en twaalf assists in 34 wedstrijden een belangrijke speler.

De middenvelder kijkt met enthousiasme uit naar zijn tijd bij FC Den Bosch. Hij voelt zich welkom bij de club en wil zijn bijdrage leveren aan het team. Met een verleden bij andere Brabantse clubs is hij bekend met de warme sfeer in de regio.

FC Den Bosch verwacht dat Van Schuppen met zijn ervaring in de Keuken Kampioen Divisie een waardevolle toevoeging is aan de selectie. De club mikt op een sportief sterke periode met hem in de gelederen.