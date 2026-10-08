Jeugdspelers NAC blikken terug op Oranje-periode

De NAC-talenten Pepijn Reulen en Rayan van Aarst hebben een succesvolle interlandperiode achter de rug. Beiden kwamen uit voor Nederlandse jeugdelftallen en benutten die kans om zich verder te ontwikkelen. Voor Van Aarst was het extra bijzonder: hij droeg de aanvoerdersband bij Onder 18.

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Pepijn Reulen en Rayan van Aarst zijn jeugdspelers van NAC Breda en speelden recent voor Nederlandse jeugdteams. Reulen kwam uit voor Onder 19 tijdens een toernooi in Portugal, terwijl Van Aarst met Onder 18 in Marbella speelde. Beiden zien de interlandwedstrijden als een belangrijke stap in hun ontwikkeling.

Reulen, een 18-jarige spits, scoorde al in zijn eerste wedstrijd tegen België (1-1). Hoewel hij daarna als invaller tegen Portugal (6-1 verlies) en Oostenrijk (0-1 verlies) speelde, stond hij tegen Oostenrijk in de basis. Hij merkte dat het spel bij Oranje minder fysiek is dan in de Keuken Kampioen Divisie, wat hem de ruimte gaf om aan specifieke vaardigheden te werken, zoals spelen met de rug naar het doel.

Van Aarst als aanvoerder

Van Aarst, een 17-jarige verdediger, beleefde een succesvolle periode met Onder 18. Het team won het vriendschappelijke toernooi in Marbella, waarbij hij in de tweede wedstrijd tegen Ierland (1-0 winst) niet alleen in de basis begon, maar ook aanvoerder was. Hij noemt het een eer en voelt zich comfortabel in die leidende rol. “Aanvoerder zijn van Oranje geeft veel vertrouwen,” aldus Van Aarst.

Van Aarst speelde eerder interlands voor Marokko Onder 17, maar koos nu voor Nederland. Hij houdt beide opties open voor de toekomst. Voor nu richt hij zich op zijn ontwikkeling bij NAC, met als doel meer wedstrijdritme opdoen bij het eerste of het Onder 21-team.

Interlandervaring en teamgevoel

Naast het verschil in speelstijl tussen club en interlandvoetbal, ervaren beide spelers de interlandperiodes als waardevol vanwege de samenwerking met teamgenoten uit verschillende clubs. Reulen voelde zich goed opgevangen door spelers van onder andere Feyenoord, wat het teamgevoel versterkte. Hij hoopt in november opnieuw geselecteerd te worden voor de kwalificatiewedstrijden van Onder 19.

Buiten Reulen en Van Aarst worden regelmatig andere NAC-jeugdspelers opgeroepen voor interlands. Spelers uit de Academie zijn vertegenwoordigd bij teams van Nederland, Marokko, Turkije, Hongarije en Finland.